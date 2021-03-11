يهدد فتاة بإفشاء أمور خادشة

آمنة الكتبي (دبي) - أحالت النيابة العامة في دبي شاباً خليجياً في العقد الثالث من العمر إلى محكمة الجنايات، هدد فتاة بإفشاء أمور خادشة عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم ترد على اتصالاته الهاتفية، وتواصل علاقتها العاطفية معه.

ويعد هذا التهديد جناية مصحوبة بجنحة سب.