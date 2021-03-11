كاميرا قابلة للبلع لرصد سرطان القولون

يختبر العلماء في بريطانيا طريقة جديدة لتنظير القولون، بغرض كشف وجود خلايا سرطانية، باستخدام كبسولات صغيرة.



وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، سيمون ستيفنز، إلى أن كبسولات التنظير التي لا يزيد حجمها على حبة الدواء، ستستخدم في كشف سرطان القولون، عبر ابتلاعها بسهولة في المنزل، للحصول على تشخيص سريع، ودون الحاجة إلى زيارة المستشفى.

وتدمج الكبسولة كاميرا صغيرة، باستطاعتها التقاط صورتين في الثانية، للتحقق من وجود علامات إصابة بالسرطان أو التهاب الأمعاء.

وستختبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التقنية الجديدة، البديلة للأسلوب التقليدي للتنظير والذي كان يتم باستخدام أنبوب، على 11 ألف مريض في إنجلترا.