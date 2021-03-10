صور.. اكتشاف نيزك في دولة عربية يعود لكوكب تشكل قبل الأرض

اكتشف باحثون نيزكا قديما في الصحراء الكبرى في الجزائر العام الماضي وتم تحديده الآن على أنه جزء من كوكب أولي تشكل قبل ظهور الأرض، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يعود تاريخ الصخرة الفضائية، التي أطلق عليها اسم "EC 002"، إلى 4.6 مليار سنة وتتكون في الغالب من صخور بركانية، مما دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأنها جاءت من قشرة كوكب مبكر جدًا.

ويعتقد فريق العلماء الفرنسيين واليابانيين، الذي اكتشف الصخرة، أنها كانت ذات يوم حمما بركانية سائلة، قبل أن تبرد وتتجمد على مدى 100 ألف عام لتشكل قطعة تزن 70 رطلاً وتشق طريقها إلى كوكبنا.

ويقول الباحثون إنه لم يسبق أن عثر على كويكبات ذات خصائص مماثلة، مما يشير إلى أن الكوكب الأولي الذي جاء منه هذا النيزك قد اختفى منذ ذلك الحين إما أنه أصبح جزءًا من أجسام أكبر أو أنه تم تدميره.

واستقى النيزك اسمه "EC 002" من الحروف اللاتينية الأولى من موقع هبوطه في كثبان "عرق شاش" في منطقة صحراوية تقع بجنوب غرب الجزائر.

كثبان رملية في عرق شاش بالجزائر

وقال الباحثون إن هذا النيزك "هو أيضًا أقدم صخرة مغناطيسية تمت ملاحظتها على الإطلاق".

حدد الباحثون عمره من خلال دراسة نظائر المغنيسيوم والألمنيوم في الصخور ، والتي أظهرت أنها تشكلت منذ حوالي 4.566 مليار سنة. بينما يقال إن عمر الأرض 4.543 مليار سنة.