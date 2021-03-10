تبعات زلزال ميجان- أوبرا.. الملكة تحقق ومذيع يستقيل والشعب يطلب سحب الألقاب

لندن (رويترز)

شهدت الساعات الأخيرة ردات فعل مختلفة للمقابلة الأشبه بالزلزال، التي جمعت الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري، حيث قالت الملكة إليزابيث الثانية إن أفراد العائلة المالكة البريطانية شعروا بالحزن إزاء التجارب الصعبة التي مر بها حفيدها الأمير هاري وزوجته، ووعدت بأن تبحث في إطار من الخصوصية ما كشفت عنه ميجان، من تصريحات عنصرية ضد ابنهما.

ومن جانبه اعتبر توماس ماركل والد ميجان أن ملاحظة أحد أفراد العائلة عن سمرة بشرة «ابن ميجان» مجرد «سؤال غبي» وليس عنصرية.

واستقال المذيع بيرس مورجان من محطة «آي.تي.في» بعد أن دأب على انتقاد ميجان، خاصة بعد المقابلة.

وكشف استطلاع للرأي أن معظم البريطانيين يعتقدون أن دوق ودوقة ساسكس خذلا الملكة، وأنه يجب تجريدهما من ألقابهما.