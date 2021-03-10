لعب وتخييم ومغامرات.. عناوين الترفيه في الربيع

أبوظبي (الاتحاد)

تتجدد الأجواء الترفيهية على امتداد إمارات الدولة، وترتدي حلة الربيع مع باقة من خيارات اللعب والاستمتاع بالوقت، تنطلق بدءاً من اليوم الخميس 11 مارس في دعوة للعائلات لخوض تجارب منعشة ومسلية.

الحديريات

وتستقبل منطقة الحديريات الترفيهية في أبوظبي مجموعة أنشطة مشوقة في الهواء الطلق، تبدأ مع متنزه سيركت X للمغامرات، الذي يقدم عروضاً تشجيعية ومعسكراً للأطفال من عمر 7 - 15 عاماً في 28 من الجاري، وعلى مدى 5 أيام مليئة بالحيوية والنشاط، حيث يستفيد الزوار من تمكين مهاراتهم مع تحديات المتنزهات.

ويحظى محبو التزلج من عمر 5 - 15 عاماً بفرصة تدريب، كما يشجع برنامج «Learn to Cycle”، التابع للأولمبياد الخاص الإماراتي، أصحاب الهمم على ركوب الدراجات، وإطلاق العنان لقدراتهم كل ثلاثاء من الساعة 5:00 - 8:00 مساءً. وتتيح منطقة الحديريات الترفيهية التخييم في “باب النجوم” وإيقاد النار ليلاً بالقرب من البحر، ومشاهدة أفلام السينما الشاطئية، حيث منافذ الطعام والعصائر. وتقدم “جولة 321 للدراجات الهوائية” الاستمتاع بالتمارين الرياضية كل أيام الأسبوع. وتوفر قرية التحدي برامج مشوقة أيام 15، 22، 29 مارس من الساعة 6:45 حتى 8:45 مساءً. وكذلك سباق الخوذات والدراجات، الذي يقدم للسيدات جولات مجانية، ويقام كل ثلاثاء من الساعة 5:00 - 8:00 مساءً.

لاجونا

وتعود فعالية “التخييم تحت النجوم” في نهاية كل أسبوع في حديقة “لاجونا” المائية بدبي بدءاً من اليوم الساعة 5:30 مساءً، حيث تتيح إجازة سريعة لمدة 24 ساعة في قلب المدينة مع الاستمتاع بالمشويات اللذيذة، بينما يقضي الأطفال أوقات لا تنسى في السباحة واللهو بالماء. وتتسع كل خيمة لشخصين أو 4 أشخاص من أفراد العائلة الواحدة، حيث تتبع تدابير التباعد بين الخيام وشروط السلامة الموصى بها.

ذا جرين بلانيت

وتدعو «ذا جرين بلانيت»، الغابة المطيرة الداخلية في دبي، محبي الاستكشاف للتوجه إلى أحضان الطبيعة والاستفادة من أحدث العروض المستمرة حتى 26 مارس، بما فيها مشاهدة أكثر من 3000 نوع من الحيوانات والنباتات، والتعرف إلى كيفية العيش في عالم أكثر استدامة. ومن البرامج الشيقة عروض «ثندرستورمز»و«مغامرات الحيوانات» و«الثعبان والعنكبوت» من الساعة 2:00 عصراً – 6:00 مساءً.