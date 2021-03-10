3 شروط للسعادة

القاهرة (الاتحاد)

الأسرة والأصدقاء والطبيعية، السر الحقيقي للسعادة، بحسب دراسة جديدة من جامعة “مكغيل” الكندية، والتي خلصت إلى أن الأشخاص في المجتمعات متوسطة أو قليلة الدخل يشعرون بالرضا مثل الذين ينتمون إلى المجتمعات الغنية، لأنهم يركزون على قيم أخرى تسعدهم.

وأوضحت المؤلفة الدكتورة سارة مينارو من معهد العلوم البيئية، بجامعة “مكغيل” أن الأشخاص الأقل مالاً لديهم وقت أكبر يقضونه مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم وفي التواصل مع الطبيعة، وهي العوامل الأساسية الثلاثة لشعورهم بالسعادة. وذكر باحثون أنه مع زيادة معدلات الدخل، ينشغل الأشخاص بوسائل الحصول على المال، مما يؤثر سلباً على رفاهيتهم وشعورهم بالرضا والراحة.

وأشار موقع «Study Finds» إلى أن الدراسة استندت إلى 678 فرداً، تتراوح أعمارهم بين 20 -50 عاماً في جزر سليمان وبنغلاديش منخفضتي الدخل، وأظهرت أن المشاركين كانوا يتمتعون بمستويات عالية من السعادة، مماثلة لتلك الموجودة في الدول الاسكندنافية.