twofour54 تنقل مرافقها إلى ستوديوهات جينوميديا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت twofour54 إبرام اتفاقية مع شركة الإنتاج ستوديوهات جينوميديا، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حيث ستنتقل ملكية وإدارة مرافق ما بعد الإنتاج التابعة لـtwofour54 إلى جينوميديا، في خطوة استراتيجية تعكس دورها الريادي والتزامها الحثيث بدعم نمو شركائها في القطاع الإعلامي والترفيهي. وكانت twofour54 قد استثمرت في بناء أحد أكثر مرافق ما بعد الإنتاج تطوراً على مستوى المنطقة، المجهزة بالكامل بأحدث المعدات والبرامج الخاصة بتطوير وتحرير الفيديو والصوت والرسوم المتحركة والبث وفقاً لأعلى مستويات الجودة المستخدمة في إنتاج الأفلام السينمائية الطويلة، كما تستضيف عدداً من المشاريع المستقلة والصغيرة. وسيظل مقر مرافق ما بعد الإنتاج في twofour54 على أن يتم نقلها لاحقاً إلى المنطقة الإبداعية في ياس، والتي من المقرر افتتاحها في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لـ twofour54: نجحت إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمركز ريادي على خريطة تطوير المحتوى والإنتاج الإبداعي، ما جعلها وجهة جاذبة لأبرز وأضخم الإنتاجات السينمائية في هوليوود وبوليوود، وباتت مقراً لمجموعة من الإنتاجات المحلية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والترفيهية.

وقال ياسر حارب، الرئيس التنفيذي لستوديوهات جينوميديا: نحن سعداء بالاستحواذ على مرافق ما بعد الإنتاج عالية الجودة التي يديرها فريق متميز من الكفاءات والمهارات العالية، وهذه خطوة استراتيجية ضمن جهودنا المبذولة لتوسيع حضورنا.

وفي الوقت الذي تواصل فيه twofour54 التوسع وتعزيز دورهما بدعم صناعة السينما والتلفزيون في أبوظبي، فإننا بصدد فرصة تجارية مهمة لتعزيز نمو أعمالنا ضمن هذا القطاع من خلال الاستفادة من محفظة الخدمات الدولية الحالية مع تقديم حلول تنافسية بأسعار مرنة. ونتطلع إلى تعزيز تواجدنا ونمونا في المنطقة، انطلاقاً من أبوظبي التي ستكون مقرنا الإقليمي.