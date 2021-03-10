كارمن لبّس في الـ «داون تاون»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تجسد كارمن لبّس في مسلسل «داون تاون» شخصية سيدة صاحبة مبادئ، تتمتع بسمعة طيبة، وتواجه خلافات مع شقيقها بسبب تصرفاته الخاطئة. تدور أحداث العمل في إطار رومانسي تشويقي، وهو من تأليف كلود أبوحيدر، سيناريو وحوار محمود إدريس، وإخراج زهير قنوع، ويشارك في بطولته وسام صليبا وميا سعيد.

وكشفت لبس لـ«الاتحاد»، عن أنها تجسد الذراع اليمنى لزعيم المافيا في مسلسل «عشرين عشرين»، وبسبب ظروف حياتها القاسية تعزل نفسها عن الآخرين. وتدور الأحداث في إطار الدراما البوليسية، حول لغز عدد من الجرائم، وسيطرة المافيا على الأنشطة التجارية بأساليب غير مشروعة، ويشاركها البطولة رامي عياش ونادين نسيب نجيم.