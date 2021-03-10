عجوز تنقذ حفيدها من المخدرات

ساعدت معلومات قدمتها عجوز إيطالية في تفكيك شبكة من مهربي المخدرات، وفق ما أعلنت السلطات اليوم الأربعاء.

وكانت الجدة تأمل في إنقاذ حفيدها من المخدرات في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا.

وألقي القبض على 18 شخصاً يشتبه في تورطهم في تجارة المخدرات في منطقة «سيترارو» في إطار هذه العملية.

وقال الكولونيل بييرو سوتيرا قائد الشرطة المحلية في «كوزنسا» في كالابريا للصحفيين اليوم «هذه الجدة تحدثت إلى الشرطة لتطلب منهم إنقاذ حفيدها».

كذلك، كانت الشبكة الإجرامية المفككة تقوم بابتزاز رجال أعمال في قطاع السياحة. وكان أحدهم قد طلب المساعدة من الشرطة.

ونقلت صحيفة «غازيتا ديل سود» عن المدعي العام المناهض للمافيا نيكولا غراتيري قوله «هؤلاء الأشخاص عانوا من غطرسة هؤلاء المجرمين الذين طالبوهم بمبالغ مالية».

وقال غراتيري المدعي العام الرئيسي في المحاكمة الضخمة الجارية ضد مافيا «ندرانغيتا» مع أكثر من 300 متهم، إن جزءاً من الأموال التي تم الاستحصال عليها من خلال الابتزاز دفعت لأعضاء المافيا في السجن وعائلاتهم، وفقاً للصحيفة.