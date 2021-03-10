دراسة: أطباء أفرطوا في وصف أدوية لعلاج كورونا

كشفت دراسة، نشرت اليوم الأربعاء، أن غالبية مرضى كوفيد-19 الذين عولجوا في المستشفيات الأميركية خلال الشهور الأولى من الجائحة وصف لهم الأطباء مضادات حيوية حتى قبل التأكد من إصابتهم بعدوى بكتيرية.

تشير الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «بيو تشاريتابل ترستس»، إلى أن الأطباء كانوا يفرطون في وصف مثل هذه العقاقير بين فبراير ويوليو 2020، حينما سارعوا إلى علاج مرضى كوفيد-19 في وقت كانت فيه خيارات العلاج شحيحة.

لا تستخدم المضادات الحيوية في مكافحة الفيروسات، وإنما لعلاج العدوى البكتيرية الثانوية.

وقال ديفيد هيون، مدير مشروع مقاومة المضادات الحيوية في المؤسسة «ما يشغلنا حقا في آخر الأمر هو ما قد تعنيه البيانات بالنسبة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية على الأمد الطويل».

وألقى التقرير، الذي يشمل بيانات من 5838 حالة دخلت المستشفى، الضوء على مخاطر وصف المضادات الحيوية دون ضرورة، الأمر الذي قد يسرع بظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

وأشارت الدراسة إلى أن الأطباء وصفوا مضاداً حيوياً واحداً على الأقل لما نسبته 52 بالمئة من الحالات التي دخلت المستشفيات. وفي المقابل، شخص الأطباء إصابة 20 بالمئة من مرضى كوفيد-19 الذين دخلوا المستشفيات بالتهاب رئوي بكتيري، فيما شخصوا حالة تسعة بالمئة بالتهاب المسالك البولية.

وفي 96 بالمئة من الحالات، تلقى المرضى أول مضاد حيوي خلال 48 ساعة من دخول المستشفى.