في إنجاز قياسي.. يحقق 25 مليار دولار في يوم واحد

أبوظبي (الاتحاد) - حققت ثروة الملياردير إيلون ماسك قفزة كبيرة خلال يوم واحد بزيادة خيالية لم يحققها أحد قبله.

ويعود سبب هذا الإنجاز غير المسبوق إلى ارتفاع كبير في سهم شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية التي يملكها رجل الأعمال، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء المتخصصة في أخبار الاقتصاد.

وبلغت الزيادة في ثروة ماسك 25 مليار دولار أميركي في يوم واحد. ولم تقفز ثروة أي شخص من مليارديرات العالم بهذه الوتيرة.

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أنهى سهم شركة «تسلا» تعاملات، أمس الثلاثاء، على ارتفاع نسبته 19.64%، عند 673.58 دولار للسهم، بعدما كان قد سجل تراجعاً في الفترة الأخيرة.

ورغم القفزة التي حققها سهم «تسلا»، فإنه ما يزال بعيدا عن مستوى الذروة الذي سجله في 26 يناير الماضي، حيث بلغ آنذاك 883.09 دولار للسهم، وفقاً لمواقع تتابع تداولات البورصة الأميركية.

ودفعت هذه القفزة في سهم الشركة، وهي الأكبر منذ أكثر من عام، ثروة مؤسسها إلى 174 مليار دولار، ما أدى إلى تقليص الفجوة مع جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر «بلومبرج» للمليارديرات.