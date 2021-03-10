نمط العمل الهجين هل يصبح سائداً بعد الجائحة؟

قالت المجموعة الدولية لمساحات العمل (آي دبليو جي) إن "العمل الهجين" - بأداء الوظائف لبعض الوقت من المكتب وبعض الوقت عن بُعد - سيصبح نمطا سائدا لدى العديد من الشركات بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال مارك ديكسون، المدير التنفيذي للمجموعة، المتخصصة في توفير مساحات عمل بالإيجار، إن الشركات ستتطلع إلى ادخار الأموال وانتهاج سياسات أكثر رفقا بالبيئة، من خلال استخدام مساحات عمل أقل.

وقالت المجموعة إن عام 2020 كان "شاقا"، إذ تراجع إقبال الشركات على تأجير مكاتبها.

لكنها قالت إنها مستعدة للاستفادة من "الطلب المتزايد" على نمط "العمل الهجين".

وقال ديكسون "ثمة أمر ما يحدث، وهو تغيير في الأسلوب الذي تعمل به الشركات والأشخاص". وفقاً لـ "بي بي سي".

وقال ديكسون إن الشركات حريصة على التخلص من بعض مساحات مكاتبها واستبدالها بمرافق طرف ثالث، تكون في الغالب أقرب إلى مناطق سكن الموظفين.

وأضاف قائلا إن هذا "يلاءم الشركات، لأنه أرخص بكثير. وهو أيضا أفضل بكثير للبيئة" لأن هذا الوضع من شأنه تقليص استخدام المواصلات.