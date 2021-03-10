بعد واقعة «طفلة المعادي».. طرق جديدة لحماية طفلك!

كشفت جمعية أطفال مطمئنة المصرية، بعد واقعة تحرش بطفلة وقعت في مدخل عقار بمنطقة المعادي في القاهرة التي أثارت سخطاً عارماً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، طرقاً تسهم في حماية الأطفال من التحرش.

وأوضح الدكتور هشام ماجد الطبيب النفسي والمحاضر الدولي ورئيس الجمعية في فيديو، الطرق التي تسهم في حماية الأطفال من التحرش، وفقا لصحيفة «الأهرام» المصرية.

1- تعريف الطفل عن جسمه

يجب تعريف الطفل على أعضاء جسمه المختلفة، في سن مبكر، وتعليمه الكلمات الفعلية لأجزاء الجسم أو على الأقل استخدام أسماء مستعارة مناسبة لأعضائه، وهو ما يسمح له بالتحدث بوضوح وصراحة عند تعرضه لأي موقف غريب.

2- عدم تغيير الملابس أمام الآخرين

يجب تحذير الطفل من تغيير ملابسه أمام الأخرين، وتفسير سبب ذلك، والتنبيه عليه بألا يخرج من منزله إلا مرتديا ملابسه كاملة، حتى عند فحص الطبيب له، يجب أن يتواجد الأم والأب بجانبه.

3- وضع حدود شخصية

يجب تحذير الطفل من السماح لأي شخص بلسمه بشكل غير مقبول، وعليه هو الآخر تجنب فعل ذلك.

4- عدم التقاط صور لجسمه

يغفل الكثير من الأباء والأمهات خطورة تلك النقطة، ويقومون بتصوير الطفل عاريًا، غير مكترثين بوجود عالم بأكمله يتاجر بنشر صور الأطفال على الإنترنت، ويضع الطفل في خطر، لذا يجب التأكيد عليه بعدم السماح للآخرين بالتقاط أي صور لجسمه.

6- تعليم الطفل الرفض

يشعر بعض الأطفال بالحرج من الرفض أو قول «لا» للآخرين خاصة للكبار، لذا يجب تعليمه أنه يمكنه الرفض وقول «لا»، ومغادرة أي مكان يشعر فيه بأي تصرف غريب يحدث.

7- تعليمه إشارات عند عدم الأمان

يمكن الاتفاق مع الطفل إذا كان كبيرًا قليلًا على استخدام كلمة سر بينهما، ليستخدمها عند شعوره بعدم الأمان من شخص ما، ويفضل استخدامها في المنزل أثناء وجود ضيوف أو المبيت مع أحد الأشخاص في مكان واحد.

8- تطبيق القواعد على الأقارب والمعلمين أيضا

يجب التنبيه على الطفل بعدم السماح لأحد من الأصدقاء أو الأقارب أو المعلمين أن يلمسه بشكل غير مقبول مهما كانت درجة الألفة أو القرب من الأسرة.



