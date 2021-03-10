نصائح منزلية لخفض ضغط الدم

يحار مريض ارتفاع ضغط الدم في علاجه بالمنزل، حين يصعب مراجعة المستشفى، إلا أن الطبيب الروسي فيكتور ليشين قدم نصائح منزلية تساعد في خفض الضغط.

ووفق صحيفة «زفيردا» الروسية، أكد ليشين أن مهدئات الجهاز العصبي تؤثر إيجابا على ارتفاع الضغط، ما يفضل معه تناول 3 أكواب من الشاي الأخضر لفعاليته في خفض الضغط وغناه بمضادات الأكسدة، وكوبين من شاي الكركديه وبلسم الليمون المفيدين لأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي بشكل عام.

وتابع ليشين: «مع ضرورة النوم الصحي بين 6-8 ساعات ليلاً، وتهوية المنزل دورياً، والحد من النشاط البدني مؤقتا لحين عودة الضغط لمعدله الطبيعي 120/80».