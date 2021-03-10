قراصنة يخترقون بيانات سرية في وادي السيليكون

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجموعة من قراصنة الشبكات الإلكترونية قالوا إنهم اخترقوا مجموعة ضخمة من بيانات كاميرات المراقبة التي جمعتها شركة في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، حيث تمكنوا من الوصول إلى بيانات من 150 ألف كاميرا مراقبة داخل مستشفيات وشركات وأقسام شرطة وسجون ومدارس.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن المتسللون من مشاهدة لقطات فيديو من داخل عيادات ومستشفيات ومكاتب الشركة، التي جمعت بيانات كاميرات المراقبة. وتستخدم بعض الكاميرات، بما في ذلك في المستشفيات، تقنية التعرف على الوجه لتحديد وتصنيف الأشخاص الذين تم التقاطهم في اللقطات.



