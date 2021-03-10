حقيقة تداول صورة على «فيسبوك» لاختطاف طفلة!

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» متضمنًا صورة لدراجة بخارية يستقلها شخصان وبصحبتهما طفلة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة متضمنًا تعليقاً بالادعاء بأن الطفلة مختطفة.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إنه «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الدراجة البخارية المشار إليها، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص وكانت بحوزة شقيقه».

وباستكمال الفحص أمكن تحديد القائم بتداول الخبر وتبين أنه (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه وراء ترويج شائعة اختطاف الطفلة عبر صفحتين يقوم بإدارتهما بموقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، وفق صحيفة «صدى البلد» المصرية.

وأضافت تمكن الأمن من ضبطه وبحوزته هاتف محمول المستخدم فى تداول المنشور، وبمواجهته قرر بقيامه بتداول الصورة على الصفحتين المشار إليهما دون التحقق من صحة الواقعة.



