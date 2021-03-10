أكثر من 49 مليوناً شاهدوا مقابلة هاري وميجان

أفادت شبكة (سي.بي.إس) الأميركية بأن أكثر من 49.1 مليون شخص في أنحاء العالم شاهدوا عبر التلفزيون أو الإنترنت المقابلة التي أجرتها مذيعة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميجان.

وتم بث المقابلة، عبر شبكة (سي.بي.إس) يوم الأحد وعلى محطة (آي.تي.في) التلفزيونية البريطانية يوم الاثنين.

ولا تزال المقابلة متاحة على منصات البث.

وذكرت شبكة (سي.بي.إس) وهي وحدة تابعة لشركة فاياكوم سي.بي.إس أن اعداد المشاهدين تتزايد وانها قد تعيد بث المقابلة في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

وأضافت الشبكة الأميركية أن جمهور التلفزيون في الولايات المتحدة بلغ 17.8 مليون من العدد الإجمالي للمشاهدين، ما يجعلها أعلى حدث ترفيهي خاص من حيث التصنيف منذ حفل الأوسكار في فبراير 2020.