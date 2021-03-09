صحراء العين.. هدوء ومناظر خلابة

بحيرة ونخيل وتكوينات رملية أخاذة تزين واحة وسط الصحراء على مشارف مدينة العين، وتشتهر صحراء العين بمناظرها الطبيعية الخلابة التي تستقطب عشاق الطبيعة وهواة التخييم للاستمتاع بالجمال الفطري والهواء النقي والهدوء، بعيداً عن صخب المدن.

(أ ف ب)