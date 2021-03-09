كيف تحافظ المرأة على توهج بشرتها؟

ترجمة عزة يوسف

لا تحتاج العناية بالبشرة إلى مستحضرات فاخرة باهظة الثمن، بل يمكن أن يؤدي الروتين المناسب لنوع بشرتك فرقاً كبيراً في غضون أيام قليلة، ويقدم موقع «Be Beautiful» بعض العادات البسيطة لبشرة متوهجة ومتألقة بشكل طبيعي.

التدليك:

بمجرد أن تستيقظي من النوم، دللي بشرتك بتدليك لطيف حتى قبل القيام بروتينك المعتاد للعناية بالبشرة، وهناك العديد من الفوائد لتدليك الوجه، حيث إنه يقلل من علامات الشيخوخة المبكرة ويجعل البشرة ناعمة، ويضيف توهجاً صحياً ويخلصها من الشحوب.

مشروب صحي

يعتبر الماء هو أول شيء يجب شربه للحصول على بشرة صافية ومتوهجة، لكن يمكنك إضافة بعض المكونات اللذيذة والمفيدة للبشرة مثل عصير الليمون والعسل أو بعض أوراق الشاي الأخضر، لإعطاء بشرتك دفعة من العناصر الغذائية والفيتامينات في الصباح.

ويمكنك أيضاً أن تبدئي يومك بكوب من عصير الفاكهة أو السموذي أو ماء جوز الهند الطازج، بما يؤدي لتجديد شباب بشرتك وترطيبها من الداخل، لأنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الغذائية.

التعرق

تساعد ممارسة الرياضة في الصباح في التعرق، بما يؤدي لتوهج البشرة بالفعل، وجعلها تبدو بمظهر صحي بشكل طبيعي، ويفيد التمرين الصباحي في منحك الهدوء، ويجعل بشرتك أكثر إشراقاً، لأنه يزيد من سريان الدورة الدموية وتحسن ملمس البشرة، وتخليصها من الشوائب والسموم مع العرق، وجعلها أكثر صفاء وإشراقاً.

ترطيب وتنظيف

يعتبر النظام الصباحي المناسب للعناية بالبشرة هو المفتاح للحصول على بشرة متوهجة، والذي يتضمن عدة خطوات تشمل التنظيف والتغذية والترطيب لمنع أي مشكلة قد تصيب بشرتك، ولا تنسي استخدام واق من الشمس كل صباح قبل الخروج، بالإضافة إلى تقشير البشرة أسبوعياً.

وجبة الإفطار

تفسد وجبات الإفطار الشائعة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر بشرتك، وتساهم في ظهور حب الشباب ومشاكل الجلد الأخرى.

ونظراً لأن الإفطار هو أول وجبة في اليوم، يجب أن تتضمن مكونات مغذية غنية بالبروتين والدهون الصحية والخضراوات والفاكهة للحصول على بشرة ذات توهج صحي.