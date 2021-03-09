«مرشدات الشارقة» تضيء على إنجازات النساء

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مفوضية مرشدات الشارقة حملة إعلامية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركت في عدد من جلسات الحوارية ولقاءات افتراضية، لتعزز لدى منتسباتها أهمية أدوارهن، وتأثيرهن على مستقبل الدولة ومسيرة الإنسانية.

واستهلت «مرشدات الشارقة» أنشطتها بالمشاركة في جلسة حوارية، نظمتها الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، أقيمت في السابع من مارس، بحضور 10 من المرشدات والمرشدات المتقدمات من مفوضية الشارقة، وناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات المتعلقة بقضايا المرأة والتحديات التي تواجهها.

وأعدت المفوضية حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، ترجمة للشعار العالمي الذي اختير للاحتفاء بالمرأة هذا العام «اختر التحدي»، استقطبت فيها نخبة من النساء الإماراتيات المتميزات وعدداً من مرشدات الشارقة، في مجالات مختلفة، حيث دعتهن لتصوير مقطع فيديو لنشره على حساباتهن الخاصة، وتم نشره على حساب المفوضية للتعريف بمدى مساهمة المرأة في التنمية والنهضة، وتحقيق الذات والنجاح في التغلب على الصعوبات.

وقادت المفوضية حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال يومي السابع والثامن من مارس، لرفع الوعي المجتمعي بإنجازات المرأة الإماراتية وتأثيرها، حيث أطلقت سلسلة منشورات تتضمن أرقاماً وإحصائيات حول حجم مساهمة الإماراتيات في مشروع الدولة الحضاري وتجربة نهضته.

ونظمت المفوضية جلسة ملهمة بعنوان: «الشيف منى اختارت التحدي»، يوم 8 مارس (عن بُعد)، التي حققت العديد من الإنجازات كأول إماراتية تحترف هذا المجال، وحصلت على العديد من الشهادات والجوائز. وتحدثت خلال الحوار عن مهنتها ورحلتها في التميز ورؤيتها الطموحة لدمج الهوية الإماراتية، وترك بصمتها في عالم الطهي.

وقالت شيخة الشامسي، مديرة مفوضية مرشدات الشارقة: إن المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مثّلت فرصة لإبراز دور المفوضية المستمر في صقل شخصية المنتسبات إليها.