حسين فهمي.. مشغول بـ«الكاهن»

محمد قناوي (القاهرة)

أكد حسين فهمي على أنه بخير وبصحة جيدة ولم يتعرض لأي أزمة صحية، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقال: إن ما ذكر عن دخولي أحد مستشفيات القاهرة عار تماماً من الصحة، ومجرد شائعة سخيفة لا يعرف مصدرها.

وأضاف فهمي: علمت بهذه الشائعة أثناء تواجدي في الفيوم لتصوير المشاهد الخارجية لفيلم «الكاهن» الذي أقوم ببطولته، تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبولبن، ويشارك فيه إياد نصار، محمود حميدة، درة، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان. وتدور أحداث الفيلم في إطار الرعب والأكشن، حول جريمة قتل غامضة ويجسد خلاله شخصية الكاهن، ويناقش فكرة المنظمات الدولية.

وأضاف حسين: أصور فيلماً آخر هو «فارس»، مع أحمد زاهر، والذي يخوض به أولى بطولاته المطلقة في السينما، تأليف حسام موسى.