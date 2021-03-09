نسبة كبيرة من النساء تعرضن لعنف خلال جائحة كورونا

لا يبدو أن آثار جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تقتصر على الجوانب الصحية والاقتصادية.

بل إنها تؤثر أيضاً على العلاقات الاجتماعية بين البشر.

فقد حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن ثلث النساء في العالم هن ضحايا العنف الجسدي. وقد ساهمت الجائحة في تفاقم الأمور.

وذكرت منظمة الصحة، في تقرير جديد نشر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن نحو 736 مليون فتاة وامرأة في الخامسة عشرة وما فوق تعرضن لاعتداء وعنف وغالباً على يد أزواجهن.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن "العنف ضد النساء آفة متجذرة في كل الدول والثقافات ويلحق الأذى بملايين النساء وأسرهن".

ودعا المدير العام للمنظمة الدولية الحكومات إلى التحرك لأنه "خلافاً لكوفيد-19، فإن العنف الذي تتعرض له المرأة لا يمكن وقفه بلقاح".

وقالت الطبيبة كلوديا غارسيا-مورينو واحدة من معدي التقرير إنه حتى مع أن المعطيات المتينة ما تزال غير متوفرة حتى الساعة، من الواضح أن آثار الجائحة منذ أكثر من سنة، والتي أرغمت ملايين الأشخاص على ملازمة منازلهم وسببت أزمة اقتصادية عالمية، سلبية.

وصرحت "نعلم أن وضع العديد من النساء تفاقم على الأرجح"، مشيرة إلى أن 641 مليون امرأة أي 26% من اللواتي هن في سن الخامسة عشرة وأكثر، كن ضحايا العنف من قبل أزواجهن.

وقالت "النساء اللواتي كن يتعرضن لسوء المعاملة وجدن أنفسهن عالقات في هذا الوضع. فجأة، وجدن أنفسهن أكثر عزلة وعلى الدوام مع الشريك الذي يسيء معاملتهن".

وقد تساهم الصعوبات المادية والضغوط الناجمة عن وجود الأولاد في المنزل باستمرار ومشكلات أخرى ناجمة عن الجائحة، في التسبب بعنف جديد.

والواضح بالنسبة للباحثة هو أن "معدلات (العنف المنزلي) مرتفعة للغاية وبات من الضروري التحرك بشكل عاجل".

ويكشف التقرير أن 6% من النساء تعرضن لاعتداء من شخص غير الزوج، لكن المحرمات التي تحيط بهذا الموضوع توحي بأن عددهن الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وشددت على أن "ذلك يشكل مصدر قلق إذ إن المراهقة والبلوغ مرحلتان مهمتان للصحة والنمو وكذلك لبناء أسس لعلاقات سليمة".

وتشهد الدول الفقيرة عموماً مستويات عنف تتعرض لها النساء أعلى من الدول الغنية، وأوقيانيا هي المنطقة الأكثر تأثراً بهذه الآفة مع تعرض 51% من النساء بين 15 و49 عاماً، لهذه الاعتداءات.

كما تأثرت جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء بشدة بذلك.

وتسجل جنوب أوروبا أدنى معدل بنسبة 16%.

وكتبت "ربما يعود ذلك إلى أن المرأة هناك لديها إمكانات أكبر للخروج من علاقة عنيفة مع وصول أسهل إلى الخدمات والحماية القانونية".