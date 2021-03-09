زينة.. في «البيت الوقف»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض زينة السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «زي البيت الوقف»، وتجسد شخصية فتاة ريفية تنتمي إلى أسرة عريقة بإحدى محافظات الدلتا، تخسر كل أموالها وتعود إلى نقطة الصفر.

وقالت لـ«الاتحاد»: إن أحداث العمل تدور في إطار الدراما الاجتماعية، حول العلاقات الإنسانية، تأليف ورشة أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، وصابرين.

وأعربت عن سعادتها بعودة التعاون درامياً مع أحمد السعدني، بعد غياب 9 أعوام، منذ مشاركتهما في فيلم «المصلحة»، العام 2012.

وعلى الصعيد السينمائي، انتهت زينة من تصوير فيلم «التاريخ السري للكوثر»، وتنتظر طرحه في دور العرض، وتجسد فيه شخصية فتاة ثائرة بميدان التحرير، وتتعرض للإصابة بطلق ناري.