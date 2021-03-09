فنان مصري يعلن إصابته بكورونا للمرة الثانية

أبوظبي (الاتحاد) - أعلن المطرب المصري «أبو»، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.

وكتب، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية «إيجابي بكورونا للمرة الثانية».

كما اعتذر الفنان لجمهوره عن تأجيل إحدى حفلاته.

كان «أبو» أعلن، قبل فترة وجيزة، أنه شفي من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال، في مقابلة أجراها معه موقع بوابة الأهرام. ونشرت يوم 27 فبراير الماضي، «تعافيت تماماً من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الأخيرة سلبية وبدأت العودة إلى حياتي وعملي مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية».

وإضافة إلى الغناء، خاض المطرب «أبو»، مؤخراً، تجربة التمثيل الأولى له من خلال فيلم «وقفة رجالة».