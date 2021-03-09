معرض «العروس الإماراتي» ينطلق غدا في إكسبو الشارقة

الشارقة (الاتحاد) - تنطلق غدا فعاليات النسخة الأولى من معرض «العروس الإماراتي»، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس الجاري، ويشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات والمنتجات الخاصة بالزفاف، وأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجالات الموضة، والإكسسوارات، ودور العطور ومصممي الأزياء ومحال العباءات، إضافة إلى مراكز التجميل والمحلات التجارية المتخصصة في توفير احتياجات العرائس والمقبلين على الزواج.

ويتضمن الحدث، الذي يأتي تحت رعاية من الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي رئيس نادي الإمارات الدولي للأعمال والمهن الحرة، عرضاً لكافة مستلزمات العروس، من فساتين أفراح وفساتين سهرة والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل من أشهر العلامات التجارية، إلى جانب عرضاً لكافة احتياجات ومستلزمات إقامة الزفاف وتجهيزه من الإضاءة والصوت وخدمة الضيافة، حيث يقدم المعرض تجربة تسوق فريدة تمنح العرائس والنساء فرصة اقتناء آخر صيحات الموضة في عالم أزياء العرائس، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في عالم تنسيق الأعراس وتحضيرها، ولقاء خبراء المكياج للعلامات التجارية لمستحضرات التجميل.

تعزيز الحركة التجارية

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن استضافة معرض «العروس الإماراتي» يأتي في إطار حرص المركز على تلبية احتياجات قطاع الزفاف المزدهر في دولة الإمارات من خلال إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع بشكل عام والمقبلين على الزواج بشكل خاص للاطلاع على أحدث منتجات ومستلزمات الزفاف واقتنائها بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى توفير منصة للشركات المحلية للتسويق والترويج لمنتجاتهم، ما يساهم في تنشيط الحركة التجارية، داعياً الجمهور إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي سيتيحها هذا الحدث، والخيارات الواسعة من السلع والمنتجات التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية، منوهاً إلى تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، حرصاً على سلامة الزوار والعارضين والموظفين، والتي تشتمل على تعقيم المبنى بالكامل وصالات العرض والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة من قياس درجة الحرارة عند دخول المركز، واعتماد كاميرات حرارية وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة لضمان التباعد الجسدي، وتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في أرجاء المركز كافة، وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم.

حدث رئيس

من جانبه، أعرب خالد أحمد خوري رئيس مجلس إدارة شركة البدر لتنظيم المعارض عن سعادته بتنظيم هذا الحدث للمرة الأولى في مركز إكسبو الشارقة، مؤكداً أن مكانة المركز الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً في مجال صناعة المعارض، وحرصه على تسخير كافة الجهود لدعم هذا الحدث سيساهم في تعزيز مكانة المعرض وقدرته على استقطاب الزوار، منوهاً إلى أن المعرض يتميز بتنوع وشمولية المنتجات والخدمات التي سيقدمها في مجال إقامة حفلات الزفاف، حيث سيشهد المعرض مشاركة واسعة من الشركات العامة في مستلزمات إقامة الزفاف وتجهيزه، إلى جانب حضور أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجالات الموضة، والإكسسوارات، ودور العطور ومصممي الأزياء ومحال العباءات وفساتين الأعراس.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للزوار من الساعة الثالثة إلى الساعة العاشرة مساءً.