روسيا والصين تقيمان محطة على القمر

وقعت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإنشاء محطة مشتركة فوق القمر.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، في بيان، إلى أن المحطة القمرية ستكون على شكل «مجمع لمنشآت البحوث التجريبية على سطح القمر و/أو في مداره».

وأعلنت "روسكوسموس" أن المذكرة وقعها رئيسها ديمتري روغوزين ورئيس هيئة الفضاء الوطنية الصينية جانغ كيجيان.

وأضافت الوكالة أن المجمع «سيكون متاحاً للاستخدام من قبل بلدان وشركاء دوليين آخرين مهتمين بالمشروع».

وسبق أن أعلنت بعض الدول أنها تريد إقامة محطة دائمة على سطح القمر، تكون منطلقاً لغزو كواكب أخرى.

وجلبت الصين في ديسمبر الماضي عينات من القمر إلى الأرض، في أول مهمة من نوعها خلال أربعة عقود.