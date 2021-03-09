لبس الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم الجدل

مع انتشار جائحة كورونا التي ضربت العالم قبل أكثر من عام، تغير نمط حياة البشر وباتت الكمامة جزأ من روتينهم اليومي في كل مكان، ولكن كثرت التساؤلات حول مدى تأثيرها على الرياضيين، خصوصا أثناء ممارسة التمارين المكثفة.

وعلى الرغم من أن الخبراء وجدوا اختلافات في بعض القياسات بين ارتداء الكمامة وعدم ارتدائها، ولكن لم تكن هناك علامات على أن ارتداء الكمامة أثناء التمرين يمثل أي خطر على الصحة.

واختبر علماء من مركز مونزينو لأمراض القلب (CCM) في ميلانو وجامعة ميلانو معدل التنفس ومعدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات الأكسجين لستة نساء ورجال على دراجات رياضية، مع وبدون كمامة.

ووجدوا أن ارتداء الكمامة قلل من قدرة المشاركين على أداء تمرين قوي بنحو 10%، لأنهم وجدوا صعوبة طفيفة في التنفس، وفقًا للورقة المنشورة في مجلة European Respiratory Journal.

من جانبه، قال الدكتور ماسيمو مابيلي، طبيب القلب في CCM: "هذا الانخفاض متواضع، فالأهم أنه لا يشير إلى وجود خطر على الأشخاص الأصحاء الذين يمارسون التمارين بالكمامة، حتى عندما يعملون بأقصى طاقتهم".

ويقول العلماء إنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة.

تجدر الإشارة إلى أن الباحثين اختبروا الأشخاص الأصحاء فقط، وأي شخص يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي يجب ألا يجمع بين ممارسة الرياضة وارتداء قناع الوجه.

قال متحدث باسم الجهات الرياضية والمراكز الترفيهية في بريطانيا، إن الدراسة كانت "محدودة" وأن هناك حاجة إلى بحث أوسع كثيرًا قبل إبلاغ الممارسين.

كما قال "يجب على الناس الاستمرار في اتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية التي توصي بعدم ارتداء أغطية الوجه أثناء ممارسة الرياضة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق، أنه لا ينبغي لأحد سواء كان بصحة جيدة أو غير ذلك، ارتداء كمامة عند ممارسة الرياضة.

وتقول إن الأقنعة يمكن أن تقلل من القدرة على التنفس بشكل مريح وتصبح أكثر رطوبة بشكل أسرع من العرق وزفير قطرات الجهاز التنفسي، كما تضيف أن هذا يجعل التنفس أكثر صعوبة ويعزز نمو الكائنات الحية الدقيقة.