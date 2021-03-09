سعودي يفاجئ أستاذه!

أعرب دكتور سعودي عن سعادته البالغة بلفتة جميلة قام بها أحد طلابه خلال تناوله فنجان قهوة في أحد محال القهوة بالسعودية.

وقال الأستاذ السعودي يوسف النملة، الحائز على شهادة الماجستير والدكتوراه في إدارة الموارد البشريّة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «حين أردت دفع الحساب في أحد محلات القهوة، وجدت هذه الرسالة من إنسان نبيل كريم شرفت بتدريسه».

ونصح النملة كل من يعمل في سلك التعليم والتدريس، قائلاً: «لكل معلم، طلابك هم استثمارك».