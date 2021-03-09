كنز في منزلك لعلاج مرض الرعاش

أظهرت دراسة يابانية جديدة أن تناول مادة كيميائية موجودة في بذور السمسم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون عن طريق منع تلف الخلايا العصبية، وفقاً لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

إلى ذلك، اختبر علماء من جامعة مدينة أوساكا مادة السيسامينول الكيميائية على خلايا باركنسون، بالإضافة إلى إطعامها للفئران على مدار 36 يومًا لمعرفة تأثيرها على مستويات الدوبامين والخلايا العصبية في الدماغ.

مرض باركنسون هو اضطراب عصبي يضعف الحركة، ويسبب تصلباً ويمكن أن يؤدي إلى فقدان التوازن وارتعاش في اليدين وتداخل في الكلام.

اكتشف الباحثون اليابانيون أن السيسامينول يحمي من تلف الخلايا العصبية الذي يتسبب في مرض باركنسون ويعتقدون أنه يمكن أن يكون علاجاً لهذه الحالة.

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ويعتبر زيت بذور السمسم مكوناً شائعاً للطهي، ويتم تصنيعه عن طريق استخراج الزيوت الدهنية من البذور والتخلص من القشرة الفارغة كنفايات، إلا أن فريق الباحثين الياباني اكتشف أن نفايات بذور السمسم تحتوي على كميات كبيرة من مادة السيسامينول الكيميائية.

وأكد بروفيسور أكيكو كوجيما يواسا، الأستاذ في جامعة مدينة أوساكا، أنه "لا يوجد حالياً دواء وقائياً لمرض باركنسون، والمتاح حالياًا هو علاجات للتأقلم مع المرض فقط".

وأجرى بروفيسور كوجيما يواسا سلسلة من التجارب لفهم تأثيرات السيسامينول على نماذج مرض باركنسون في المختبر وفي الجسم الحي.

وجد الفريق في التجارب المختبرية التي أجريت على الخلايا، تحديداً على عينات ميتة، أن السيسامينول يحمي من تلف الخلايا العصبية من خلال تعزيز إعادة ترتيب بروتين Nrf2 الذي يشارك في تكوين رد فعل مضاد للإجهاد التأكسدي. وأوضح بروفيسور كوجيما يواسا أن التجارب التي أجريت على الفئران بالمختبر حققت نتائج واعدة أيضاً.