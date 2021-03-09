شجار في الجو ينتهي بكسور وفقدان أسنان!

أدى شجار عنيف بين طيار ومضيف يعملان في شركة «دونغهاي إيرلاينز الصينية» إلى فقدان الطيار لأسنانه وكسر ذراع المضيف.

وقالت مصادر إعلامية، إن «الحادث وقع قبل 50 دقيقة من هبوط الطائرة، ما أدى إلى فقدان الطيار لأسنانه، كما كسرت، ذراع المضيف».

وأضافت: «في البداية خرج الطيار من قمرة القيادة ليدخل مرحاض الدرجة الأولى في الطائرة، وبينما هو داخل المرحاض سمع راكباً يريد أن يدخل الحمام».

وطلب الطيار من المضيف أن يجعل الراكب يجلس في مقعده حتى ينتهي الطيار من استخدام المرحاض.

ولكن الطيار فوجئ بالراكب يقف أمام باب الحمام، وهو ما أثار غضبه ليلقي باللوم مباشرة على المضيف الذي تقاعس عن أداء عمله، وفقاً لصحيفة «الراي» الكويتية.

وقال الركاب الذين رأوا الحادث إن الطيار هاجم بعد ذلك مضيف الدرجة الأولى، مما أدى إلى كسر ذراعه، كما فقد الطيار أحد أسنانه خلال الشجار أيضاً.

وأكدت شركة «دونغهاي إيرلاينز» الصينية، في وقت لاحق، أن الطيار ومضيف الطيران قد أوقفا عن العمل عقب «الشجار».



