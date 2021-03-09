أسرع استقالة في التاريخ!

أثارت استقالة وزير العمل الأردني بعد ساعات على إعلان تعديل حكومي في المملكة ردود فعل واسعة.

وانقسم الرأي العام في الأردن ما بين من يراها فعلة مبررة، ومن ينتقدها، خصوصا أن الوزير أقسم مجدداً أمام الملك، بما يعني قبوله بوزارة العمل فقط، بعد إلغاء الاستثمار، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

وكان معن مرضي عبد الله القطامين وزير العمل الأردني قدم استقالته بعد 24 ساعة من تعديل حكومي.

وأصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور معن مرضي عبد الله القطامين وزير العمل من منصبه اعتباراً من تاريخ 8/3/2021.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أقصر مدة في تاريخ الأردن، لوزير في موقعه إذ أن ساعات قليلة تفصل فقط، بين تعيينه وزيرا للعمل واستقالته.