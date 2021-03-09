«صور» تمنع من لقاح «كورونا»!

الخوف من الإبر كان أحد الحواجز التي جعلت البعض يثني عن أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية.

وتأتي الصور الروتينية للتطعيم ضد كوفيد-19 حول العالم بنتائج عكسية بسبب مشكلة «الخوف من الإبر» في تردد بعض الناس في الحصول على لقاح "كورونا".

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وقالت جينين غيدري الباحثة في الاتصال المرئي والأستاذة بجامعة «فرجينيا كومنولث»، إن «الخوف من الإبر كان أحد الحواجز التي جعلت البعض يقولون: لا أعتقد أنني سأحصل على هذا اللقاح».

وأضافت غيدري أن المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي غالبا ما تتضمن صوراً لمحاقن عملاقة، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً للكثير من المعلومات غير الصحيحة حول اللقاحات بشكل عام، وكوفيد-19 على وجه التحديد، بهدف ثني الناس عن الحصول على اللقاحات.

وحذرت غيدري من أن بعض الصور المخيفة «تحظى باهتمام أكبر» ويمكن تذكرها لفترة أطول من الأنواع الأخرى للرسوم التوضيحية، وحثت خبراء الصحة العامة على توخي الحذر في رسائلهم، وقالت إن الجهود المشروعة لتشجيع التطعيم ربما أثارت الخوف، عن غير قصد، من خلال إظهار محاقن كبيرة بصورة مبالغ فيها.

وتابعت غيدري «إذا كنتم تستخدمون صورة حقنة ضخمة تبدو ضعف حجم رأسي، فهذا يجعلك تقول: هذه كبيرة»، وتساءلت عما يمكن أن يفعله ذلك «لشخص يعاني من رهاب الإبر».

تجدر الإشارة إلى أن تحليل حول هذا الموضوع يظهر أن 20 إلى 30 في المائة من البالغين الذين تمت دراستهم أعربوا عن قلقهم من الإبر.





