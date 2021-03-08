بارينيتي تروج لـ«ساينا»

ممثلة بوليوود بارينيتي تشوبرا، خلال الإعلان الترويجي للفيلم الهندي الجديد «ساينا»، في مومباي، بدأت بارينيتي مسيرتها الفنية عام 2011، بعد أن انتهت من دراسة الاقتصاد في كلية مانشستر للأعمال، بالمملكة المتحدة، وهي ابنة عم الممثلة الشهيرة بريانكا تشوبرا.

(أ ف ب)