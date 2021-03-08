يقتل امرأة في حادث سير لانشغاله بالبحث عن دمية

قتل شاب بريطاني، امرأة في حادث سيارة بعد أن انشغل عن مراقبة الطريق ليجد لعبة ابنه البالغ من العمر عامين، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن إفادة قدمت للمحكمة، الاثنين.

كان ماثيو توفام، البالغ من العمر 31 عامًا، يزور عائلة زوجته قبل الاصطدام مساء يوم 25 ديسمبر 2019، في مقاطعة لنكنشِر الإنجليزية.

واستمع المحلفون إلى أن المتهم اعترف بالتسبب في الوفاة بسبب القيادة المتهورة، لكنه نفى أن قيادته كانت خطيرة.

وقال الادعاء إن توفام كان يبحث في المقاعد الخلفية من سيارته ليجد دمية دب لابنه الذي كان يصطحبه في السيارة.

واصطدم توفام بسيارة الزوجين المتقاعدين رودني ريغلر (78 عاما) وزوجته ماري جان اللذين كانا في طريقهما إلى المنزل من حفل عشاء في منزل ابنهما.

وأدى الحادث إلى وفاة ماري جان (75 عاما) فيما نجا زوجها.

وقال المدعي العام إن الشاب تحول انتباهه عن الطريق ونظر وراءه لاستعادة دمية الدب.

وسبق أن فاز توفام بالجائزة الكبرى في اليانصيب وحصل على 45 مليون جنيه إسترليني في العام 2012 ليصبح أصغر بريطاني يحصل عليها.