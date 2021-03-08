لا يخشون «حرق الدراما».. نجوم في السينما والتلفزيون

سعيد ياسين (القاهرة)

يجمع عدد من النجوم بين المشاركة في الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية الجديدة، من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك بعدما كان غالبية هؤلاء النجوم يحرصون على التركيز في السينما، ويحضرون في التلفزيون على فترات متباعدة، بداعي أن نجومية السينما وشباك التذاكر تستلزم التقليل من الدراما حتى لا يتم «حرق» الممثل.

يأتي في مقدمة هؤلاء أحمد السقا الذي يصور حالياً مسلسل «نسل الأغراب» أمام أمير كرارة ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد مالك وتأليف وإخراج محمد سامي.. ويعود من خلاله للتلفزيون بعد غياب منذ أن قدم مسلسل «ولد الغلابة»، ومن قبله «الحصان الأسود»، و«ذهاب وعودة»، و«خطوط حمراء».

وإلى جانب ذلك انتهى من تصوير دوره في فيلم «العنكبوت»، ويستعد لتصوير فيلمين جديدين، هما «السرب» و«شلة ليبون».

وقال السقا إن نجوم السينما أقبلوا خلال السنوات الأخيرة على الدراما بسبب التطور الملحوظ في مستواها، سواء على صعيد الموضوعات أو الجوانب الفنية والصورة.

وأشار إلى أنه ليس مع مقولة «التلفزيون يحرق الممثل»، رغم إيمانه بأن السينما هي التي تصنع تاريخاً ووهجاً للممثل، كونها تضعه في الصورة المثلى، وما يشغله دائماً تقديم عمل جيد ومختلف في السينما أو التلفزيون.

أحمد عز

أما أحمد عز، فإلى جانب مشاركته مؤخراً في فيلمين جديدين، هما «كيرة والجن»، و«العارف: عودة يونس»، يعود إلى التلفزيون بعد غياب عامين من خلال مسلسل «هجمة مرتدة» أمام هند صبري وهشام سليم وصلاح عبدالله وإخراج أحمد علاء، عن ملف من المخابرات المصرية.

وقال عز إنه تحمس للأعمال التي عرضت عليه بغض النظر عن كونها أفلاماً أو دراما، ودلل على كلامه بمشاركته للمرة الأولى في المسرح من خلال مسرحية «علاء الدين».

وأوضح أنه ليس لديه أي حسابات للعمل في التلفزيون، وأن موافقته على العمل فيه تتوقف على وجود سيناريو وموضوع جديدين.

منى زكي

وتشهد الفترة الحالية حضوراً لافتاً لمنى زكي في السينما والتلفزيون، حيث يعرض لها فيلم «الصندوق الأسود»، وتعود إلى الدراما بعد غياب من خلال مسلسل «تقاطع طرق» مع محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وإخراج تامر محسن.

وتشارك في فيلم «العنكبوت»، وتستعد لفيلمي «القاهرة مكة» و«ترانيم إبليس»، وأبدت سعادتها بإصرار الجهات الإنتاجية على تقديم مسلسلات وأفلام جديدة رغم جائحة «كورونا»، وأشارت إلى أنها لا تتعمد التركيز على مجال فني دون الآخر، وأن جودة العمل ومدى ملاءمته لها شكلاً ومضموناً هو الذي يجذبها في السينما أو التلفزيون.

نيللي كريم

ويتكرر الأمر نفسه مع نيللي كريم التي شاركت مؤخراً في فيلم «خط دم» مع ظافر العابدين، وتنتظر عرض فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» مع كريم عبدالعزيز، وتستعد للمشاركة في فيلمي «العميل صفر» والجزء الثاني من «كازابلانكا».

وتواصل حضورها التلفزيوني من خلال مسلسل «دهب»، تأليف مدحت العدل وإخراج هاني خليفة، ويعرض في رمضان المقبل، وقالت إنها تبحث عن «الورق» الجيد الذي يضيف إليها وإلى مشوارها، ويقدمها للجمهور بشكل جديد.

وأوضحت كريم أنها لا تشترط إن كان الدور بطولة مطلقة أو جماعية، وأنها لا تحب التكرار في أعمالها، مستشهدة باختلاف أدوارها في المسلسلات والأفلام التي شاركت فيها.

كريم عبدالعزيز

ومن الفنانين الذين يجمعون بين السينما والتلفزيون، كريم عبدالعزيز الذي يشارك في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» مع أحمد مكي، وينتظر عرض فيلمي «كيرة والجن» و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين». ويبدأ قريباً تصوير «الفيل الأزرق 3».

كرارة وهند

ويستعد أمير كرارة بعد «نسل الأغراب» لتصوير دوره في الجزء الثاني من فيلم «كازابلانكا»، أما هند صبري فإلى جانب مشاركتها في مسلسل «هجمة مرتدة»، تشارك في فيلم «كيرة والجن»، وتستعد لفيلمي «السرب» و«الفيل الأزرق 3».

شعبان وسعد

وفي الوقت الذي يتقاسم فيه مصطفى شعبان وعمرو سعد بطولة مسلسل «عش الدبابير» لرمضان المقبل، يستعدان لتكرار التعاون في فيلم «سيدي جابر» أمام محمود حميدة ونسرين طافش ويسرى اللوزي، أما شعبان فيشارك إلى جانب «سيدي جابر» في فيلمي «ترانيم إبليس» و«كازبلانكا 2».