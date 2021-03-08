مارس.. شهر المرح في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن قائمة فعالياتها المتنوعة لشهر مارس، والتي تتيح فيها لزوارها الفرصة للاستمتاع بمجموعة من التجارب المميزة، ابتداءً من الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، ووصولاً إلى العديد من التجارب الجديدة، التي أضافتها الجزيرة مؤخراً إلى محفظتها الزاخرة بالتجارب الاستثنائية.

وأتاحت جزيرة ياس لزوارها فرصة الاستفادة من باقة «العطلة الاستثنائية»، ويمكن للزوار الاستمتاع بزيارة ياس ووتروورلد أبوظبي، التي أعادت افتتاح أبوابها مجدداً أمام الزوار لخوض تجربة مليئة بالمرح، أو السير على خطى النجم المصري عمرو دياب، الذي قام بتصوير عدد من المشاهد الرئيسة لإعلانه التجاري الأخير، وهو يجول في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأجواء الترفيهية المميزة، والتقاط أجمل الصور التذكارية مع شخصيتي «توم آند جيري» الشهيرتين اللاتي احتفت المدينة الترفيهية بالذكرى السنوية لانطلاقهما في فبراير الماضي، أو الاستمتاع بعرض «العائلة والأصدقاء» في كلايم أبوظبي.

وتستعد مدن ياس الترفيهية وكلايم أبوظبي لاستضافة أسبوع حافل بالفعاليات الاحتفالية المخصصة للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، حيث سيتميز هذا الأسبوع بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تستضيفها كل من «ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي».ويمكن للزائرات الاستمتاع بفعالية «موسم السيدات» في ياس ووتروورلد أبوظبي، والتي توفر للسيدات أجواءً حماسية رائعة كل يوم خميس، اعتباراً من 11 مارس، من الساعة 12:00 ظهراً ولغاية الساعة 8:00 ليلاً.

واحتفالاً بالذكرى السنوية الثمانين لشخصية «وندر وومان»، تستضيف عالم وارنر براذرز أبوظبي فعالية «نساء وارنر» كأول فعالية مخصصة للسيدات، حيث ستقام هذه الفعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 مارس من الساعة 6:00 مساءً ولغاية 10:00 ليلاً، وستتميز بالعديد من الأنشطة الاحتفالية، بصحبة أشهر شخصيات عالم وارنر براذرز النسائية، بالإضافة إلى عروض الموسيقى الحية في منطقة وارنر براذرز بلازا، و«معرض وندر وومان» الأول من نوعه، في متجر كنوز هوليوود بمنطقة وارنر براذرز بلازا.