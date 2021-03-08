وصفات منزلية لتقوية المناعة

ترجمة: عزة يوسف

قالت طبيبة الأيورفيدا الهندية الدكتورة ريكا رادهاموني إن بعض التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تساعدك على تقوية جهاز المناعة والتعافي بشكل جيد، وأوصت بوصفات منزلية تفيد الذين يخضعون للحجر المنزلي، حسبما نقل موقع «India Express».

الترطيب:

قم بغلي كمية من الماء تحتوي على قطعة من الزنجبيل الجاف حتى تقل إلى النصف، أضف أوراق التولسي أو الريحان، واشربه عدة مرات في اليوم.

الطعام الطازج:

تناول وجبات ساخنة تم طهيها طازجة، ويفضل دون الكثير من الملح أو الدهون المضافة، واترك معدتك نصف فارغة بعد كل وجبة، ولا تتناول الطعام بعد الساعة السابعة مساء.

البهارات:

أضف التوابل، مثل القرفة والفلفل والهيل واليانسون والقرنفل والزنجبيل إلى نظامك الغذائي.

النوم:

عليك بالنوم ثماني ساعات على الأقل كل ليلة، حيث تتجدد المناعة أثناء النوم، وتجنب النوم أثناء النهار.

الفاكهة والخضراوات:

إذا كانت لديك أعراض نزلات البرد، من الأفضل تجنب تناول الفاكهة تماماً، ولكن إذا كانت إصابتك من دون أعراض، يمكنك تناول الرمان والعنب، وعليك تناول الخضراوات المطهية جيداً، وتجنب النيئة أو السلطات.

الاسترخاء:

اقرأ كتاباً، أو تحدث مع أحد، أو استمع إلى الموسيقى، المهم أن تفعل شيئاً يساعدك على الاسترخاء، ويجعلك سعيداً.

التمرين:

امتنع تماماً عن ممارسة أي مجهود، لاسيما إذا كنت تعاني الأعراض المرهقة لنزلات البرد.

الأعشاب:

يفضل شرب الكثير من الأعشاب التي تساعد في تعزيز المناعة وتهدئة السعال المستمر وألم الحلق، مثل الكركم والزنجبيل والفلفل والريحان، وتناولها 3-4 مرات في اليوم، مع القليل من عسل النحل.