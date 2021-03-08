دراسة تحذر من إهمال السرطان

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت دراسة جديدة من أن إهمال فحص التصوير الشعاعي للثدي قبل التشخيص بالإصابة بسرطان الثدي، قد يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة بنسبة 41 في المئة.

وحلل الباحثون البيانات الصحية لنحو 550 ألف امرأة من تسع مقاطعات سويدية بين العامين 1992 و2016، ووجدوا أن النساء اللائي حضرن جلسات الفحص كن أقل عرضة بنسبة 50 في المئة للوفاة بسبب سرطان الثدي في السنوات العشر المقبلة، مقارنة بأولئك اللائي لم يحضرن.

وذكر موقع «Daily Mail»، أن فحوصات التصوير الشعاعي للثدي تساعد في الكشف عن سرطان الثدي في مرحلة مبكرة، حيث يكون العلاج أكثر سهولة واحتمالاً للنجاح، مما يساعد على تقليل الوفيات الناجمة عن المرض.

وقال مؤلف البحث وعالم الأوبئة السرطانية ستيفن دافي، من جامعة كوين ماري بلندن: إن الحرص المنتظم على إجراء الفحوص تمنح السيدة فرصة أكبر لتقليل خطر الوفاة بسرطان الثدي.