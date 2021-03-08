بالصور.. تعرف على أغلى بيتزا في أفريقيا

باتت البيتزا من أكثر الأطباق شهرة في العالم، ويمكن الحصول عليها بأسعار في متناول الجميع. حتى الذين يحبون طعم أوراق الذهب ويستطيعون دفع ثمنها.

فقد اخترع مطعم إيطالي بيتزا بقيمة 999 ديناراً (360 دولاراً أميركياً)، بالأطعمة الفاخرة وأوراق الذهب الصالحة للأكل.

إنه ابتكار مرموق ونقلة في عالم الرفاهية.

كان مؤسس المطعم، أحمد هرقال، هو من رغب في تحطيم الرقم القياسي لأغلى بيتزا في أفريقيا.

هذه البيتزا مغطاة بورقة ذهب عيار 24، لكن ليس هذا كل شيء، إذ تدخل في مكوناتها زبد الكمأة وجبن الموتزاريلا وصدور البط المدخن.

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يلمع فوقها الذهب في شكل رقائق ذهبية أو رذاذ مع زهرة صالحة للأكل فوق عجينة البيتزا الشهيرة.

يقول هرقال «اخترنا عمل هذه البيتزا حتى نتمكن من وضع مكونات فاخرة وعالية الجودة وعندما فعلنا كل هذا ارتفع سعرها».

يعلق هرقال على الانتقادات بشأن السعر على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً «هناك العديد من الأشخاص الذين فهموا هذه المبادرة بطريقة مختلفة ويقولون لماذا تصنع بيتزا بهذا السعر وأنت تعيش في بلد يمر بأزمة؟ هذه البيتزا ليست للجميع. إنها موجهة في الغالب للأشخاص الذين يأتون من الخارج أو للتونسيين الذين يريدون ذلك، حيث يوجد أشخاص يسافرون لشراء أغذية باهظة الثمن، فنحن نحضرها لهم هنا لأنهم الآن لا يستطيعون السفر بسبب وضع كورونا».

يؤكد هرقال أن الطلب على هذه البيتزا الفاخرة لا يزال تحت سقف تطلعاته.

ويقول الإيطالي أنطونيو فلانتينو المقيم في تونس «إنها فكرة جيدة أن تصنع إعلانا لكي تظهر أن البيتزا في متناول الجميع.. يمكننا حتى أن نصنع منتجاً فاخراً ويكون أيضا في متناول الجميع، منتجاً فاخراً بمكونات مرغوبة للغاية وغير موجودة في أي مكان آخر».