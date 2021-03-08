الأمير هاري يكشف سبب مغادرته بريطانيا

كشف الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، عن السبب الرئيس الذي جعله يغادر بريطانيا مع زوجته الأميركية ميجان.

وقال، في مقابلة مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري لدى سؤاله عن سبب مغادرته، «جزء كبير من أسبابي هو العنصرية» في بريطانيا.

وأضاف أن شخصاً، لم يذكر اسمه حثه خلال حفل لجمع الأموال لمنظمة «سينتبالي» الخيرية التي يترأسها، بعدم التطرق لذلك «مع وسائل الإعلام، حيث إنهم سوف يدمرون حياتك».

وأوضح أنه تم إخباره أن عليه أن يفهم أن «المملكة المتحدة متعصبة للغاية»، وهو ما أجاب عنه «المملكة المتحدة ليست متعصبة، الصحافة البريطانية متعصبة، وخاصة الصحف المعنية بأخبار المشاهير».

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بدورها، كشفت ميجان ماركل أنها فكرت في الانتحار حين كانت تعيش في بريطانيا، بحسب تصريحات مثيرة أدلت بها في المقابلة.

وخلال الحوار المنتظر الذي بثته قناة «سي بي اس» مساء أمس الأحد، كشفت ميجان بتأثر ظاهر أحيانا عن مخاوف أبداها البعض إزاء لون بشرة طفلها آرتشي خلال فترة الحمل.

وقالت دوقة ساسكس، التي تنتظر طفلها الثاني «لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة. لقد كانت أفكار مستمرّة ومُرعبة وحقيقيّة وواضحة جدّاً»، ملقية باللائمة في وضعها النفسي هذا على الأسلوب الهجومي ضدها من الصحافة البريطانية.

كذلك كشفت الممثلة السابقة لأوبرا وينفري عن أحاديث نقلها إليها زوجها هاري عن قلق من لون بشرة طفلها الأول قبل ولادته.

وقالت ميغن لأوبرا وينفري، التي بدت مذهولة بما تسمع، إن هاري تبلّغ عن «مخاوف وأحاديث (...) فيما يتعلّق بدرجة سواد بشرته» و«ما قد يعنيه ذلك، وكيف سيبدو الأمر».

وقال هاري، في هذا الموضوع «كان ذلك غريباً»، من دون أن يكشف أيضا عن هوية الأشخاص الذين تحادث معهم في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن هذا الكلام تسبب له بـ«صدمة».