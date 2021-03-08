فيروس فتاك يهدد الأسود الآسيوية

لا يبدو أن الفيروسات تهدد البشر فحسب كما فعل فيروس كورونا المستجد. بل يبدو أن الحيوانات مهددة أيضا.

من هذه الحيوانات المهددة بالانقراض، الأسود الآسيوية التي يهددها مرض فيروسي في الهند بعد أن كانت منتشرة بأعداد كبيرة،

حيث تضم غابة في غرب الهند آخر مجموعة من هذه الفصيلة من الأسوأ.

في القرن التاسع عشر، كانت أعداد الأسود الآسيوية كبيرة على الأراضي الممتدة من سوريا إلى الهند، إلا أن عمليات صيدها العشوائي، بالإضافة إلى توغل البشر إلى موطنها كادا يؤديان إلى زوالها.

يختلف الأسد الآسيوي اختلافاً طفيفاً عن نظيره الأفريقي، فلبدته ووبره كثيفان.

في 1913، لم يكن عدد هذه الحيوانات في العالم يتخطى العشرين، في متنزه «غير» الوطني الممتد على أربعة عشر كيلومتراً من الغابات في ولاية غوجارات غرب الهند.

وبعد سنوات من الجهود على المستوى الحكومي لضمان الحفاظ عليها وزيادة عددها تدريجياً، بلغ عددها رسمياً 674 في عام 2020.

لكن قبل ثلاث سنوات، نبّه موت ما لا يقل عن 11 من السنّوريّات السلطات إلى وجود مرض «ديستمبر» الفيروسي «كف القدم الخشبية» المعدي للغاية. وعلى الفور، نُظمت عملية تلقيح لكل الأسود.

وقال المسؤول الرئيسي عن المحافظة على الغابات دوشيانت فاسافادا «فحصنا كل الأسود. بحثنا عن كل الأسود الموجودة وعزلناها».

حتمت هذه الأزمة استيراد اللقاحات وإعطاء كل أسد ثلاث جرعات، بالإضافة إلى جرعة رابعة معززة.

وأضاف فاسافادا «لقد لقحنا الأسود خلال وجودها في الأسر ونجحنا في السيطرة على انتشار المرض ولم تُرصد أي إصابة في الآونة الأخيرة»، مشدداً على ضرورة مراقبة حالتها الصحية باستمرار.

وكإجراء احترازي، لُقحت كل قطعان المواشي في المنطقة وأيضاً الكلاب، التي قد تكون حاملة للفيروس.

وتشكل الأسود مصدر فخر كبير في الهند، كما أنها عامل جذب سياحي مهم، إذ يحجز حوالي 500 ألف شخص سنوياً أماكنهم للتنقل في مسارات داخل الغابة بغية مراقبتها.

وفقاً لخبراء الحياة البرية، يجب نقل مجموعات قليلة إلى مواقع أخرى لمنع انتشار الأوبئة ومنع القضاء على الأسود.

وأكد عالم الأحياء رافي تشيلام «عدم قدرة غابة غير على استيعاب عدد الأسود الكبير، فبعضها غير مستقر في الغابة وبالتالي يتنقل باستمرار ويتفاعل مع حيوانات أخرى» ما يزيد خطر حصول أي عدوى.

وقال تشيلام «نقل هذه الحيوانات استراتيجية تُخفف المخاطر، كنوع من التأمين الصحي لها أو التأمين على حياتها». فإذا حصل أي مكروه للأسود في غابة «غير»، هناك أسود محفوظة في مكان آخر.