لماذا يجب علينا أن نطهو الطعام بالملعقة الخشبية؟

الملاعق الخشبية ذات شكل فني يضفي على مطبخك طابعاً ريفياً، ويعيدك إلى الماضي عندما كان الأجداد يطهون بالأخشاب لا بالمعادن، كما هو الحال اليوم.

وعلاوة على طابعها الفني، ثمة مزايا عديدة في الملاعق توجب استخدامها عوضاً عن بدائها المعدنية خاصة لجهة جودة الطعام، بحسب موقع "تين بيست" المرتبط بصحيفة "يو أس إيه توداي".

واستعرض الموقع عدداً من مزايا الملاعق الخشبية:

التعامل مع الحرارة: بخلاف الملاعق المعدنية، فإن الملاعق الخشبية مقاومة للحرارة، لذلك لا داعي للقلق من حرارة عالية ومباغتة في حال لمس هذه الملاعق.

يمكن استعمالها مع الأطعمة الحمضية: الملاعق الخشبية غير تفاعلية، مما يعني أنها لن تتفاعل عند ملامستها للأطعمة الحمضية، وبالتالي لن تترك أثراً عليها.

لا تحتوي مواد كيميائية ضارة: بمرور الزمن يمكن أن تتسرب إلى الطعام مواد ضارة من الأواني المعدنية، وهذا أمر غير موجود في الملاعق الخشبية.

لا تنمو الجراثيم والبكتيريا عليها بسرعة: إن واحدة من أكبر الخرافات التي تدور حول الملاعق الخشبية هي أنها أرض خصبة للبكتيريا. في الواقع، هذا ليس صحيحا.

وتظهر الدراسات إلى أنه على الرغم من أن الخشب مسامي ويحتفظ بالمياه، فإن البكتيريا لا تنمو على الأسطح الخشبية وتموت في النهاية بمرور الوقت.

ضرورية للتعليب: لكونها مقاومة للحرارة وغير تفاعلية، فإن الملاعق الخشبية هي الأداة المثالية لتعليب الفواكه والخضراوات.