" ذا كراون" يهيمن على جوائز النقاد الأميركية

تمكن مسلسل " ذا كراون" من الفوز بأبرز جوائز اختيار النقاد الأميركية، وذلك خلال الحفل الذي نُظم مساء أمس الأحد.

وحازت الممثلة إيما كورين 25 عاماً على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن تجسيدها لشخصية الأميرة ديانا، كما فاز الممثل جوش اوكونر 30 عاما بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن تجسيده لدور الأمير تشارلز.

كما حاز المسلسل، الذي يرصد حياة الملكة إليزابيث الثانية منذ الأربعينيات، على جائزة أفضل مسلسل درامي، مثلما حصل على نفس الجائزة في حفل جوائز جولدن جلوب، كما فازت الممثلة جيليان أندرسون على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي بعدما قامت بدور رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر.

وفازت الممثلة انيا تايلور جوي على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل أو فيلم قصير عن دورها في مسلسل " كوين جامبيت"

وحصل مسلسل " نورمال بيبول" على جائزة أفضل مسلسل قصير.

وحاز فيلم " نومانلاند" على جائزة أفضل فيلم، كما فاز الممثل الراحل شادويك بوسمان، الذي توفى في أغسطس 2020 بعد إصابته بالسرطان، على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "ما ريني بلاك بوتم".

وفازت الممثلة البريطانية كاري موليجان على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم" برومسينج يانج وومان".