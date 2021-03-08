ميجان في مقابلتها مع أوبرا: كنت ضحية حملة تشويه حقيقية

أكّدت ميغان ماركل في مقابلة مع الإعلاميّة الأميركيّة أوبرا وينفري بثّتها شبكة "سي بي إس" ليل الأحد، أنّها لم تجعل دوقة كامبريدج كيت تبكي قُبيل زواجها من الأمير هاري، وذلك خلافاً للشائعات التي أثيرت حول هذا الموضوع.

وقالت ميجان "يعرف الجميع في المؤسسة أنّ هذا ليس صحيحاً"، مضيفةً "لقد حدث عكس ذلك". وأوضحت أنّه "قبل أيّام قليلة من الزفاف، كانت (كيت) مستاءةً بشأن شيء ما وهذا جعلني أبكي وجرح مشاعري حقّاً. ونددت ميجان البالغة من العمر 39 عاماً بـ"حملة تشويه حقيقية".