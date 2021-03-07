الزوراء جمال خلاب وطيور نادرة

تتربع محمية الزوراء الطبيعية في عجمان على عرش الجمال الفطري بمليون كيلومتر مربع من غابات القرم، وأكثر من 120 فصيلة من الطيور المحلية والمهاجرة، ومياه زرقاء صافية، ومساحات خضراء شاسعة، تجعل المحمية وجهة استثنائية، تستهوي عشاق الطبيعة والباحثين عن الهدوء والاسترخاء.

(تصوير: أفضل شام)