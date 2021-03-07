الملكة لن تشاهد مقابلة هاري وميجان مع وينفري

لندن (د ب أ)

كشفت تقارير إعلامية أن الملكة إليزابيث الثانية لن تشاهد مقابلة هاري وميجان دوق ودوقة ساسكس المرتقبة مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري.. وأفادت صحيفة صنداي تايمز أن الملكة لن تشاهد البرنامج، وبدلاً من ذلك تركز على القضايا الوطنية، فيما وصف مسؤولو البلاط الملكي المقابلة بأنها «سيرك».

وفي مقتطفات من المقابلة التي تبثها قناة «آي تي في» البريطانية اليوم، اتهمت ميجان العائلة المالكة، بـ«إطلاق الأكاذيب دوماً» عنها وعن هاري.

وأشار مستشارون ملكيون إلى أنهم على استعداد للرد بوقائع جديدة حول سلوك الزوجين إذا تعرضت الملكة للهجوم.