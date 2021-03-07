بالفيديو.. يقدم «بونص» لموظفيه من الذهب!

أثار مقطع فيديو لرجل أعمال أردني يوزع قطعاً ذهبية على الموظفين تقديراً لجهودهم في العمل تفاعلاً منقطع النظير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقت طريقة تحفيز رجل الأعمال الأردني لموظفيه استحسانا كبيرا من متابعي شبكات التواصل الاجتماعي مطالبين مدراء الشركات بالاقتداء به.

وقال رجل الأعمال، أحمد أبو سنينة، إنه يتبع ذلك التقليد مع موظفيه تقديراً لجهودهم في العمل وتحفيزاً لهم.

ويعتبر أبو سنينة أن ذلك النوع من الحوافز يخرج كل مهارات فريق العمل لديه، ويجعله يشعر أن أي نجاح للشركة هو نجاحاً شخصياً له.

وأضاف أنه احتار هذه المرة في كيفية تحفيز موظفيه بعدما وزع عليهم هواتف “آيفون” في العام الماضي كحوافز، ووجد أن الذهب والمجوهرات هو أفضل اختيار.

ووثق مقطع فيديو ردود فعل متفاوتة بين عدم التصديق والصمت والسعادة الغامرة، بعدما حصلوا على أطقم كاملة وأساور وسلاسل وخواتم وغيرها.

وأكد أبو سنينة أن فعله ذلك، يأتي تشجيعاً للعطاء وإضفاء لأجواء الشراكة في السراء والضراء، لاسيما بعد تداعيات «كورونا» واهتمامه بحصول المجتهدين على حوافز مستحقة قائمة على فكرة «الصدمة الإيجابية».

وتحدث أبوسنينة عن نجاح الشركة في فتح فروع في بعض الدول العربية وتحقيقها علامة تجارية ونتائج متميزة، وهذا يستدعي منح مكافآت مجزية لأصحاب الكفاءات.





