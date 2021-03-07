في اللحظات الأخيرة.. إنقاذ مصرية من الموت دهساً!

تمكن سائق قطار مصري من إنقاذ ربة منزل ألقت بنفسها على شريط السكة الحديدية بالقرب من مركز أبوتشت شمال قنا.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا تلقى إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، "يفيد إنقاذ (منال م 30 عاماً) ربة منزل، ألقت بنفسها أمام قطار 983 أسوان - القاهرة و تمكن السائق من إيقاف القطار قبل دهسها تحت عجلاته".

وتمكن عدد من الأهالي الموجودين بالقرب من شريط السكة الحديدية من حمل ربة المنزل بعيداً عن القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.