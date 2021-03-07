ليلى علوي.. «ست الهوانم»

القاهرة (الاتحاد)

تعود ليلى علوي إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 4 أعوام، من خلال مسلسل «زي القمر»، وتشارك في أحداث الحكاية الأولى من العمل بعنوان «ست الهوانم».

وتدور الأحداث في 5 حلقات، حول التغيرات التي طرأت على العادات والتقاليد في المجتمع.

وعلى الصعيد السينمائي، قالت علوي لـ«الاتحاد»، إنها تنتظر انتهاء فترة التوقف لتواصل تصوير باقي مشاهدها في فيلم «ماما حامل»، وتؤدي دور أم تشغل منصب وزيرة للتربية والتعليم وتعيش حالة من الحيرة بين مسؤولياتها الأسرية والعملية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الكوميديا الاجتماعية، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

وتنتظر ليلى طرح فيلم «التاريخ السري لكوثر»، وتجسد فيه شخصية إعلامية بإحدى القنوات تناقش العديد من القضايا المختلفة.