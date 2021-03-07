بسمة نبيل.. بوجهين في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك بسمة نبيل في السباق الدرامي الرمضاني المقبل بعملين، الأول مسلسل «الاختيار 2»، وكشفت لـ«الاتحاد»، عن ملامح شخصيتها فيه، حيث تجسد دور فتاة جامعية.

وتدور الأحداث في إطار الدراما التشويقية حول بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية في سبيل أمن وأمان الوطن، تأليف هاني سرحان، بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وأنجي المقدم.

والعمل الثاني «هجمة مرتدة»، وتجسد فيه شخصية فتاة تعمل لصالح إحدى منظمات المجتمع المدني، وتطلب منها إحدى الجهات التجسس على صديقتها ونقل التفاصيل المتعلقة بحياتها العملية والشخصية.

وتدور الأحداث في إطار الدراما التشويقية، حول قصة حقيقة من ملفات المخابرات المصرية، وكتب العمل باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته أحمد عز، وماجدة زكي.

وتواصل بسمة تصوير مشاهدها المتبقية في أحداث الجزء الثالث من مسلسل «الآنسة فرح»، وتجسد شخصية «أمينة»، والتي يجمعها خلاف مع «ديدا»، والتي تلعب دورها الفنانة رانيا يوسف بسبب علاقتها العاطفية مع والدها، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي «Jane The Virgin»، وحقق المسلسل صدى جماهيري واسع بالوطن العربي، بسبب أحداث قصته حول تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح «حامل» وهى عذراء، وهو أمر مثير للجدل، خاصة أن جدتها علمتها الأصول والأعراف في المجتمع العربي، وشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، ومحمد الكيلاني.